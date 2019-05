Villa Emo, svelato compratore: è uno dei più ricchi al mondo

Condividi

Il magnate francese Vincent Gombault, tra gli uomini più ricchi al mondo, ha offerto 15 milioni di euro per acquistare Villa Emo, più altri 10 milioni per il suo restauro. Gombault, accompagnato dalla moglie Florence, si è recato ieri nel municipio di Vedelago per presentare il progetto al sindaco Cristina Andretta e alla giunta.

Come riporta Maria Chiara Pellizzari su La Tribuna di oggi, i coniugi Gombault hanno rimarcato la volontà di mantenere villa Emo aperta al pubblico, garantendo le aperture non solo nei weekend come ora, ma tutti i giorni. L’obbiettivo è di arrivare a triplicare il flusso di visitatori.