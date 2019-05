Calcio, bomba “Equipe”: «Mourinho alla Roma»

Condividi

Il quotidiano francese L’Equipe lancia una bomba di mercato per quanto riguarda il toto allenatori della prossima stagione. Secondo la loro indiscrezione infatti la Roma avrebbe intavolato una trattativa con lo “Special One“, indimenticato eroe dei tifosi dell’Inter per il triplete nerazzurro del 2010. Il tecnico portoghese aspetterebbe una chiamata dal Paris Saint Germain, squadra dei facoltosi sceicchi in grado di soddisfare a suon di milioni la sua “lista della spesa” per quanto riguarda i giocatori. Ma la Roma sarebbe pronta ad offrirgli un contratto triennale. Il suo ultimo stipendio al Manchester United si aggirava sui 17 milioni di euro l’anno.

L’altro nome caldo per la panchina giallorossa, Antonio Conte, si accontenterebbe, si fa per dire, di 9 milioni. Sarà pronto il presidente Pallotta a sborsare una tale cifra? E che budget metterà a disposizione per il mercato estivo? E Mou può veramente tornare in Italia in una squadra che non sia l’Inter dove i tifosi lo venerano e lo aspetterebbero a braccia aperte e perciò potrebbero vedere il suo passaggio alla Roma come un tradimento? (t.d.b.)

(ph: Shutterstock)