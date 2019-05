Europee, manifesto Salvini con tempesta Vaia in Veneto: polemica

Condividi

L’europarlamentare di Fratelli d’Italia Remo Sernagiotto solleva il caso di un manifesto elettorale della Lega affisso in Veneto. Per appoggiare la candidata Ilenia Rento alle prossime elezioni europee è stata scelta una foto degli alberi massacrati dal maltempo nel Vicentino e Bellunese lo scorso autunno e lo slogan “scateniamo la tempesta a Bruxelles“, usando un gioco di parole metaforico con la tempesta Vaia che tanti danni e tanto dolore ha arrecato in terra veneta. Non proprio una scelta di buon gusto.

«Disgustoso – scrive Sernagiotto in una nota -. Il limite tra provocazione e cattivo gusto è stato superato. Chiedo a Salvini e a Zaia di prendere le distanze dal volantino della campagna elettorale che in queste ore gira a Belluno e in Veneto». (t.d.b.)

(ph: Remo Sernagiotto)