Napoli, spari tra la folla: ferita bimba. E Fico striglia Salvini

Grave episodio di sangue a Napoli dove ci sono state due sparatorie in pieno giorno tra la folla. Tra i feriti anche una bambina colpita al petto. Parsa subito grave, le sue condizioni per fortuna sono ora stabili e non è in pericolo di vita. Grave invece Salvatore Nurcaro, 32 anni, colpito da diversi proiettili. Le forze dell’ordine indagano per capire se le due sparatorie siano collegate o no.

«Quello che è successo oggi a Napoli è terribile. Inaccettabile – ha commentato il presidente della Camera Roberto Fico sulla sua pagina Facebook-. Purtroppo che si spari in pieno giorno non è una novità. Bisogna agire ora. Senza tregua e senza indugi, non per contenere il fenomeno camorristico ma per annientarlo definitivamente. Sono vicino alla piccola ferita. Tutta Italia e tutta Napoli è con te. Ora il governo e il Parlamento devono avere la massima attenzione e agire subito con un cambio di passo effettivo su Napoli, a partire dal ministero dell’Interno». (t.d.b.)

