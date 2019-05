Pfas, Miteni avvia lavori barriera per ridurre inquinamento»

Condividi

Linkedin email

L’azienda Miteni di Trissino (Vicenza), ritenuta la principale responsabile dell’inquinamento da Pfas in Veneto, ha avviato i primi lavori per la costruzione della barriera idraulica sotto la propria falda, come chiesto dalla Commissione tecnica della Regione. Lo rende noto in un comunicato l’Arpav e lo stesso commissario tecnico regionale Nicola Dell’Acqua. La barriera è il primo passo per ridurre l’inquinamento, in attesa dello smantellamento degli impianti e della bonifica della falda. Il 7 maggio è attesa un’ispezione per verificare l’avanzamento dei lavori. (t.d.b.)

(ph: Miteni informa)