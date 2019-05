Scuola, Salvini: «reintrodurre grembiule, ordine e disciplina»

Condividi

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiesto che venga reintrodotto il grembiule a scuola. «Abbiamo riportato l’educazione civica a scuola come materie di studio obbligatorio – ha detto il leader della Lega in un comizio in Toscana -. Ora chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro… Già so che diranno che lo faceva anche il Duce, ma siamo in democrazia e bisogna riportare ordine e disciplina». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)