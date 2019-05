Treviso, addio a Walter il “mago”: annegato in Pescheria

Condividi

Linkedin email

Tragedia a Treviso dove Walter Busato, molto conosciuto in città, è stato trovato senza vita nel canale Pescheria. Come riportano Milvano Citter e Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto Busato, 68 anni, è probabilmente annegato ma non è chiara la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essere scivolato in acqua da solo mentre urinava. Un tecnico che sistemava condizionatori ha notato la sagoma del corpo affiorare sull’acqua e ha dato l’allarme. Busato, ex imprenditore, era noto come “il mago” perché dava i numeri del lotto in cambio di pochi spiccioli e conduceva una vita raminga, da spirito libero. (t.d.b.)

(ph: Wikipedia – Geobi)