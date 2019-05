Crac BpVi, Zonin sapeva o no? Sorato ci illumini

Condividi

Sogno o son desto? Da un po’ si era in attesa di notizie sulla Sbanca Popolare di Vicenza. E’ di questi giorni la notizia che la Procura di Vicenza ha chiesto l’archiviazione per 18 persone che erano indagate sulla corresponsabilità per il crac BpVi. Tra i comuni cittadini, quorum ego, serpeggia lo sconcerto. Com’è possibile che quei nomi in posizioni apicali dell’istituto e prebende all’altezza del ruolo non sapessero quello che per anni era avvenuto sotto la presidenza Zonin? Bastava avessero contezza, e non potevano non averla, dei report redatti dagli ispettori della Banca d’Italia nel corso delle varie ispezioni, e avrebbero capito che la Popolare si era posizionata su un terreno altamente franabile.

Ho chiesto lumi ad un insigne amico legale e ad un altrettanto insigne ex magistrato che mi hanno confermato che pure loro non avevano capito molto. Sono andato a leggere la notizia su altri quotidiani in uno dei quali, ad un certo punto, si adombrava che le ragioni dell’inchiesta per la quale si chiede l’archiviazione erano uguali ad altre per le quali la Procura procede già di suo. Chiaro? Mica tanto, perché due richieste sullo stesso argomento vanno usualmente riunite dalla Procura. E allora? Aspettiamo di capire meglio. Già che ci siamo, ricordiamo anche che il consulente tecnico finanziario nominato dalla Procura per sapere se i reati in contestazione potevano anche adombrare la bancarotta fraudolenta, ha dato, mesi fa, il suo giudizio. Il procuratore ha subito detto che l’ufficio si riservava di esaminare la possibilità di procedere su tale reato.

Sono passati mesi e tutto tace. La normativa dei rapporti in una Procura prevede che attualmente il procuratore capo sia il dominus dei procedimenti e piacerebbe sapere se i pm Salvadori e Pipeschi sono sulla stessa linea del loro superiore Cappelleri. Sarei anche curioso di sapere perché si è dovuti arrivare ad una perizia di ufficio per constatare la possibilità per l’ex dg della banca, Samuele Sorato, di partecipare al processo. Se stava meglio, perché non è stato il suo medico curante a dare la disponibilità alla Procura affinché il Sorato presenziasse alle udienze?

Altro modesto interrogativo. Quando Zonin in assemblea con tutto il personale della banca affermò di essere stato all’oscuro di tutto quello che accadeva nell’istituto e scaricò le responsabilità sul suo direttore generale, costui, a mezzo stampa, disse che aveva tutti i documenti atti a dimostrare che Zonin sapeva assai bene quel che accadeva. Da quel momento, il Re Sole tacque. Staremo a vedere se Sorato manterrà la parola e esibirà quanto in suo possesso.

Chi scrive, fin da giovane, é sempre stato per la trasparenza (non quella dei grillini) e continua ad esserlo anche ora che quella stagione è lontana. Visto che la stampa locale ha riferito sulla notizia di cui sopra e visto che non si è capito molto sulle motivazioni, non sarebbe stato il caso che la Procura vicentina inviasse ai giornali due righe per chiarire bene le sue intenzioni? Sono un illuso? Possibile, ma alle mie illusioni non rinuncio. Non si riesce capire come non siano state rinviate a giudizio quelle 18 persone per far loro spiegare quanto accadeva in banca e in quale modo loro vi fossero relazionati. E’ quello che una gran moltitudine di cittadini vorrebbe capire.

Sembra che i vari gruppi che hanno avuto perdite con la Popolare abbiamo avuto soddisfazione alle loro richieste e la rifusione sia in itinere. Meglio tuttavia che per varie posizioni la cosa non sia automatica e si passi da un giudizio arbitrale. I tempi della giustizia, tutti lo sanno, sono lunghi. Si spera, almeno, che i risultati facciano, appunto, giustizia.

