L’oroscopo della settimana (6-12 maggio): Scorpione, chi non risica non rosica

♈ – ARIETE

VENERE IMPERA

La dolce presenza di Venere nei Gradi Zodiacali che il cielo ti concede in uso rende tutto più facile, più semplice e maggiormente gratificante. E il rapporto con Saturno e Plutone ti obbligherà anche a essere più preciso. Il legame che invece unirà Venere a Giove dice di sì ai più calorosi rapporti affettivi, a un migliorato tenore economico, al vincere finalmente antipatie e tenaci pregiudizi con disponibile grazia.

♉ – TORO

CONQUISTE IMPORTANTI IN VISTA

Già all’inizio della settimana Mercurio farà la sua comparsa nel Segno, unendosi da subito a Urano. Quindi gli elementi dinamizzanti nel tuo Segno ora sono addirittura tre: Mercurio, Urano e l’energetico Sole. A conferma che l’attenzione delle stelle ti renderà vitale, svelto, pronto a recepire ogni suggerimento celeste e a metterlo in pratica in men che non si dica. Conquiste importanti ti attendono.

♊ – GEMELLI

MARTE CROCE E DELIZIA

Marte, nel Segno, adesso è in rapporto di tensione con Giove. Errori di comunicazione, espressioni fiorite, parole talvolta un po’ pesanti e in libertà, imprecisioni nei processi di guida sono da mettere in preventivo. Ma, sempre come conseguenza degli input di Marte, c’è da mettere nella sezione delle cose positive un sex-appeal e una appetibilità erotica di tutto rispetto. Tali da impensierire non poco la persona del cuore.

♋ – CANCRO

SUPERA L’INUTILE GELOSIA

Avverti in cuore forse un tantino di silenziosa gelosia a causa delle sollecitazioni di Venere nell’Ariete? Il percorso lunare a metà settimana riporta equilibrio nelle tue sensazioni e ti accorgerai che le tue sono preoccupazioni del tutto superflue. Altri settori vanno splendidamente: bene la solidità finanziaria, bene l’affezione della clientela, in positivo progresso certi cambiamenti nel lavoro e nella vita quotidiana.

♌ – LEONE

PERIODO FECONDO

La valenza incoraggiante e il valore confermativo del Primo Quarto di Luna che si svolgerà nel tuo bel Segno domenica 12 dà corpo a una situazione che ti vede favorito sia da Venere nell’Ariete, sia da Giove dal Sagittario. L’attenzione è su di te e sulla piena soddisfazione di aspirazioni dolci e privilegiate che le stelle ti stanno aiutando a raggiungere con immediatezza. Il periodo è assai fecondo: e lo è in tutti i sensi possibili…

♍ – VERGINE

ACCELERA I PROGETTI

Ottima fase per le conferme che vengono stabilmente da Saturno e Plutone nel Capricorno. Adesso ulteriormente acuita dalle implicazioni benefiche e veloci che Mercurio, Urano e il Sole vogliono indirizzarti contemporaneamente dal Toro. L’attuale incisiva accelerazione dei tuoi progetti si basa sulla costruttività solida che le stelle ti offrono, e sulla creatività che l’efficienza e il senso pratico ben esaltano e illuminano.

♎ – BILANCIA

FATTI CAPIRE MEGLIO

Venere in posizione contraria dall’Ariete è la spina nel fianco di questa fase e di questo momento. Chi ami ti sembra un tantino sfuggente, un po’ troppo distante e distratto, mentre invece Marte, generoso e ardimentoso e posto nel Segno amico dei Gemelli, vorrebbe nella vita in comune parecchi incisivi stralci di vicinanza fisica, più occasioni passionali. Forse non lo fai capire al partner con chiarezza?

♏ – SCORPIONE

CHI NON RISICA NON ROSICA

Secondo le amiche stelle per te ci sono condizioni economiche in rilancio e in miglioramento. Ma forse per conseguire risultati interessanti in qualche caso occorrerà rinunciare a situazioni note e già percorse per avventurarsi in terreni più impervi e talvolta sconosciuti. Secondo Nettuno, che dai pesci ti dà positivi suggerimenti, solo cambiando qualche addendo la somma delle situazioni da promuovere risulterà più che gratificante

♐ – SAGITTARIO

UTILI CONFRONTI

Possibili litigi, confronti e scontri verbali, con un Marte cocciuto e contraddittorio verso le posizioni occupate attualmente da Giove nel tuo bel Segno. Ma questi confronti potrebbero portare comunque una maggiore chiarezza in ambiti che ultimamente chiari e limpidi non sono affatto. E allora ben vengano eventuali confronti accesi, se servissero a rendere più aperti e sinceri il dialogo e la fiducia reciproca!

♑ – CAPRICORNO

I VALORI IN TORO TI APPROVANO

L’aver tenuto duro, l’aver sopportato situazioni e condizioni alquanto pesanti, si rivela ora il vantaggio che avevi intuito dall’inizio. I tanti valori lucidi e spicci nel Toro – Mercurio, Uranio e il Sole – hanno messo in moto meccanismi dinamici e stanno accelerando le molteplici situazioni che in questa fase cerchi di seguire in contemporanea e confermano la tua decisa linea d’azione, dandoti ragione.

♒ – ACQUARIO

SENTIMENTI TRAVOLGENTI

Eros, amore, passione e grande trasporto connotano la tua vita sentimentale, mai così fervida e incandescente, ora che a infiammarla ci pensa Marte nel Segno amico dei Gemelli. Lo struggente desiderio di vicinanza emotiva e fisica con la persona del cuore è il motivo conduttore del periodo, nel quale la sintonia con chi ami è una realtà avvolgente e travolgente. La conoscenza reciproca migliorerà molto.

♓ – PESCI

SINCRONIZZATI MEGLIO

Qualche cambiamento che ti sembra necessario forse è un pochino prematuro rispetto al quadro generale e mal si accorda alle tue attuali intenzioni. Per una piena realizzazione delle tue alte speranze è bene che anche il tuo modo di agire si adatti alle circostanze celesti. Marte in effetti ora ti avverte che a voler precipitare gli eventi non ne guadagneresti né in fama, né in liquidità. Giove conferma e approva.

