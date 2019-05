Condividi

Linkedin email Il Consorzio di tutela del prosecco Conegliano Valdobbiadene per festeggiare i 50 anni del proprio prodotto ha invitato nel Trevigiano 5 chef stellati. Come riporta La Tribuna a pagina 22 il primo è il vicentino Carlo Cracco, che sarà a Miane da “Gigetto” il 7 maggio per cucinare una cena che costa 150 euro, le cui prenotazioni sono peraltro già tutte esaurite. Attesti nella Marca anche Moreno Cedroni, Cristina Bowerman, Simone Padoan e Niko Romito. (t.d.b.) (ph: Shutterstock)

https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2018/12/shutterstock_carlo-cracco.jpg 668 1000 Vvox https://www.vvox.it/wp-content/uploads/2014/10/logodefnew1.png Vvox 2019-05-05 15:10:01 2019-05-05 15:11:33 Treviso, Cracco in cucina per il prosecco: sold out cena da 150 euro