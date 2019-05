Venezia, Brugnaro convince Unesco: “lista nera” più lontana

Condividi

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro potrebbe aver scongiurato il rischio che la città entri nella “lista nera” dell’Unesco per la protezione dei beni ritenuti patrimonio dell’umanità. Come riporta Francesco Bottazzo sul Corriere del Veneto nell’edizione di Venezia di oggi, infatti, Brugnaro nel gennaio 2017 aveva illustrato la proposta dei confini della “buffer zone” per garantire un ulteriore livello di protezione ai beni riconosciuti come patrimonio Unesco. La proposta verrà discussa a Baku dal 30 giugno al 10 luglio e dopo quella data si saprà se Venezia farà parte o meno dei siti a rischio, ma sembra che l’idea di Brugnaro, sottoscritta anche dalla Regione, piaccia.

Si tratta in pratica di estendere un’area «cuscinetto» a 511 mila ettari nelle province di Padova, Rovigo, Treviso e Vicenza, oltre che a tutta la città metropolitana. Verrebbero inoltre sovrapposti tre ambiti: ambientale, strategico e storico-paesaggistico, unendo i siti Unesco delle Dolomiti, delle ville Palladiane di Vicenza e provincia e dell’Orto botanico di Padova. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)