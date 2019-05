Verona, tenta truffa in asilo: caccia al finto esattore

Condividi

A Verona e provincia è caccia al truffatore degli asili. Come riporta Riccardo Verzè su L’Arena un uomo finge di essere un funzionario del ministero dell’Istruzione e chiede soldi alle scuole paritarie simulando un errore nei finanziamenti. L’ultimo caso a San Michele Arcangelo dove il finto esattore ha chiesto 3500 euro a Davide Benedetti, presidente del comitato di gestione della scuola d’infanzia, il quale ha prontamente contattato i carabinieri. Ma dal numero del conto corrente dato per ricevere il bonifico e il finto numero di tesserino usato per identificarsi non si riesce a risalire al responsabile. (t.d.b.)