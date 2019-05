Vicenza, fermato per furto: era ricercato per stupro a Perugia

Condividi

È stato bloccato ieri sera al park Cattaneo di Vicenza e ha resistito all’arresto con calci e pugni nei confronti della polizia municipale. Come riporta un comunicato del Comune, si tratta di un tunisino di 31 anni che è stato notato nella zona della stazione degli autobus da una volante che lo ha riconosciuto come l’autore del furto di un borsello subito da un operatore Aim giovedì scorso. Gli agenti gli hanno chiesto di fermarsi e farsi riconoscere e lui è scappato facendo scattare l’inseguimento.

Ma una volta portato in comando e trovatogli addosso un coltello, si è scoperto che su di lui pendeva un mandato della procura di Perugia per l’analisi del suo sperma a seguito di una violenza sessuale avvenuta proprio nella città umbra. Il tunisino è stato denunciato per furto e resistenza a pubblico ufficiale in attesa che i carabinieri di Perugia vengano a prelevarlo. (t.d.b.)