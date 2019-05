Alimenti: scoperti nei formaggi trentini batteri autoctoni antistress

Condividi

Roma, 6 mag. (AdnKronos Salute) – Formaggi trentini anti-stress? Una recente ricerca scientifica, condotta dalla Fondazione Edmund Mach (Fem) di San Michele all’Adige, ha messo in luce gli effetti benefici di alcuni ‘batteri trentini’ identificati in formaggi a latte crudo prodotti in provincia di Trento. I due superbatteri Streptococcus thermophilus 84C e Lactobacillus brevis DSM 32386, registrati in una apposita banca dati e ora di proprietà Fem, sono in grado di produrre elevate concentrazioni di Gaba, un neurotrasmettitore con proprietà calmanti che “aiuta a dormire, riduce gli stati di ansia e il mal di testa provocato da sovra-eccitamento, favorisce il sistema gastrointestinale e può collaborare anche all’abbassamento della pressione sanguigna nelle persone ipertese”, spiegano dalla Fondazione.

La ricerca, pubblicata su ‘Frontiers in Microbiology’, è stata condotta nei laboratori di Microbiologia dell’Unità di nutrizione e nutrigenomica del Centro ricerca e innovazione, in collaborazione con il Dipartimento di Agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente (Dafnae) dell’Università di Padova nella fase di caseificazione, e con i ricercatori dell’Unità di chimica vitienologica e agroalimentare del Centro Trasferimento Tecnologico nella fase chimico-analitica. In particolare, nei laboratori di San Michele sono state studiate 36 formaggelle sperimentali addizionate con questi batteri benefici per la salute umana.

I batteri sono stati scoperti analizzando un centinaio di campioni di latte e formaggio provenienti da malghe e caseifici trentini, e per trovare questi microbi buoni il team ha messo a punto uno screening a tappeto su più di 500 batteri.

“In questo studio – specifica la ricercatrice Elena Franciosi – è stata testata la capacità dei due ceppi di produrre Gaba in formaggi a latte crudo. A tale scopo, sono state prodotte 36 formaggelle che sono state stagionate per 2, 9 e 20 giorni e poi analizzate con tecniche di ultima generazione. I formaggi prodotti con i due ceppi batterici Cri contenevano quantità di Gaba più elevate rispetto a quelli prodotti utilizzando ceppi batterici commerciali. In conclusione, i dati hanno dimostrato che i due ceppi Cri sono candidati molto validi per la produzione di prodotti caseari funzionali, e ulteriori studi sono in corso per ottimizzare e incrementare la loro capacità di produrre Gaba anche in formaggi a latte pastorizzato”, conclude.