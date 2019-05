Autonomia, Rixi (Lega): «governo non va avanti senza»

Condividi

Il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi (Lega) risponde alla ministra dei Cinque Stelle Barbara Lezzi che aveva detto che l’autonomia va rivista in toto e non se ne parla prima delle europee. «Per noi il punto dirimente è se le cose si fanno o no. L’autonomia regionale si fa o no? – ha dichiarato Rixi alla Stampa -. Il ministro Lezzi sostiene in un’intervista che è tutta da rivedere e se ne parla dopo le Europee. Ecco, senza l’autonomia il governo non va più avanti».

«I patti devono essere rispettati. Ci sono stati due referendum, la volontà popolare va rispettata. Mi sorprendono e mi fanno paura coloro che dicono di voler rispettare i cittadini e poi fanno il contrario. L’autonomia- conclude – non si rimanda sine die». (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)