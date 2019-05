Recoaro (Vi), cigno ucciso a bastonate: compagna si lascia morire

Condividi

E’ notizia di qualche giorno fa di un bruttissimo episodio di violenza accaduto a Recoardo Terme, in provincia di Vicenza. Il cigno reale maschio, che viveva nel laghetto del paese, è stato trovato morto con il collo spezzato, probabilmente preso a bastonate.

Come se la notizia non fosse già di per sè triste, ieri sera è stato trovato senza vita anche il corpo senza vita dell’esemplare femmina che condivideva la vita con lui. Come spiega il Gazzettino, probabilmente la morte è stata causata dal dolore di aver perso il compagno: è risaputo, infatti, che questi animali sono molto fedeli al compagno che scelgono e non è raro che quando uno dei due viene a mancare, l’altro si lasci morire. (a.mat.)

