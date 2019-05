Si schianta contro porta a vetri, dj australiano muore dissanguato

Condividi

Incidente mortale per il dj australiano Adam Sky mentre si trovava in vacanza a Bali. Il 42enne stava correndo per soccorrere un’amica che era appena caduta ma non si è accorto che davanti a sè c’era una porta di vetro. L’impatto ha mandato in frantumi la lastra e diverse scaglie sono finite addosso all’uomo. Una di queste ha reciso un’arteria causando una grossa perdita di sangue che gli è stata fatale.

Sky era considerato uno dei disc jockey più talentuosi dell’Australia e vantava già collaborazioni con star internazionali della musica come Fat Boy Slim, David Guetta e The Scissor Sisters. La notizia è stata confermata sulla pagina Facebook ufficiale dell’artista. (a.mat.)

(ph: Facebook Adam Sky)