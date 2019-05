Veneto Banca, cadono 5 accuse a Consoli

Condividi

Nell’ambito del processo per il crac dell’ex popolare veneta Veneto Banca il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha chiesto di far cadere 5 degli 8 capi d’accusa sollevati dalla procura di Roma nei confronti dell’ex direttore generale Vincenzo Consoli. De Bortoli ha chiesto anche di archiviare la posizione di Flavio Marcolin, responsabile degli affari societari e legali e di Renato Merlo, responsabile banche estere e partecipazione. Chiesta l’archiviazione inoltre degli imprenditori Pietro D’Aguì e Gianclaudio Giovannone. Come riporta Giorgio Barbieri su LaTribuna di oggi a pagina 12, la decisione è arrivata dopo aver preso visione della relazione del dirigente di Bankitalia Gaetano Parisi, nominato nel 2018 consulente tecnico. «Tutte le informazioni dovevano essere comunicate all’Autorità di Vigilanza, e comunque non celate – si legge nella relazione di Parisi a proposito delle operazioni cosiddette “baciate” nell’ex istituto di credito trevigiano – ma la quantificazione degli effetti sui dati patrimoniali di vigilanza evidenzia un impatto estremamente contenuto, nella maggior parte dei casi del tutto irrilevante».

Secondo Consoli e il suo legale le baciate in Veneto Banca valevano 14 milioni di euro, mentre secondo Bankitalia il valore era 157 milioni. Gli ex vertici indagati sono 11 e l’accusa principale è l’ostacolo agli organi di vigilanza, cioè Consob e Bankitalia. Per questo la procura ha voluto verificare se e quanto gli importi hanno inciso sulle valutazioni di Bankitalia. Considerando che il valore dell’istituto di credito era 3 miliardi di euro, l’importo delle baciate secondo la procura non ha inciso. (t.d.b.)

