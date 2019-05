Primavera fredda, agricoltori: «danni da un milione nel Nord Est»

Condividi

La Confederazione italiana agricoltori stima in un milione di euro i danni causati dal freddo di primavera. Temperature in picchiata nel periodo dei germogli, neve, grandine, nubifragi, hanno duramente colpito intere coltivazioni in Veneto ed Emilia Romagna. «Siamo davanti – afferma la Cia – a una situazione eccezionale che, ancora una volta, dimostra come i cambiamenti climatici siano una realtà concreta con cui fare i conti. Gli agricoltori dovranno investire sempre di più in strumenti assicurativi per proteggere le colture dagli eventi estremi».

«Si è passati da mesi di pesante siccità ad abbondanti precipitazioni concentrate in pochi giorni che, se da un lato hanno portato benefici alle riserve idriche, dall’altro stanno anche causando grossi problemi alle coltivazioni – spiega l’associazione -. E dietro l’angolo c’è la pesante insidia del caldo africano estivo. I cambiamenti climatici – aggiunge la Confederazione agricoltori – stanno portando parassiti, patogeni e insetti “alieni” che trovano sul nostro territorio un ambiente idoneo per proliferare. Una presenza rischiosa per l’agricoltura che non deve essere sottovalutata». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(Ph. Ademada – Shutterstock)