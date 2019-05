Siri, nuovo “caso” su mutuo per acquisto di una palazzina

Condividi

Nuova tegola sul sottosegretario ai Trasporti della Lega, Armando Siri (in foto). L’Uif – Ufficio informazioni finanziarie di Banca d’Italia, ha ricevuto una segnalazione di operazione sospetta in relazione all’acquisto di una palazzina a Bresso (Milano), operato da Siri per la figlia grazie a un mutuo di 585.000 euro acceso presso la Banca Agricola Commerciale di San Marino. L’Uif ha girato la segnalazione alla Procura di Milano che sabato l’ha inserita in un fascicolo senza ipotesi di reato.

La vicenda è stata portata alla ribalta dalla trasmissione Report di Rai3. Il mutuo è stato erogato senza garanzie reali e nonostante su Siri, indagato a Roma per l’ipotesi di corruzione, gravi un patteggiamento per bancarotta fraudolenta. «I fondi – replica Siri – sono frutto di regolare mutuo nel pieno e trasparente rispetto di tutte le norme bancarie, anche quelle anti riciclaggio, nessuna operazione sospetta da segnalare». (r.a.)

Corriere della Sera