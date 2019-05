Verona, nuovo stadio: altolà dal leghista Comencini

«Per realizzare un progetto solido in tutto e per tutto, credo occorrano una società e una squadra di alto livello prima di pensare al nuovo stadio». A dirlo è il deputato e consigliere comunale di Verona Vito Comencini (Lega), secondo il quale «in questo momento mancano entrambe le condizioni. Setti (presidente e proprietario del Verona, ndr) non ha dimostrato la solidità necessaria da questo punto di vista».

«Bisogna ricostruire le basi – aggiunge -, per rinfocolare la passione dei tifosi gialloblù. Solo allora avrà senso parlare di stadio nuovo». Come riporta sindaco Federico Sboarina chiede se «questa sia la posizione ufficiale della Lega» e replica: «stiamo valutando una proposta di stadio nuovo per la città, perché se si farà sarà comunale, e non per il Verona o il Chievo».

(Ph. Imagoeconomica)