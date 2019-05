Vicenza, stop divieto di sedersi a Palazzo Chiericati

Condividi

Terminata l’esposizione “Il trionfo del colore” a Palazzo Chiericati, il sindaco di Vicenza Francesco Rucco annuncia la fine dell’ordinanza che impediva di sedersi o sdraiarsi sugli scalini del monumento di piazza Matteotti.

Come riporta Gianmaria Collicelli sul Corriere del Veneto – edizione Vicenza di oggi, Rucco ha spiegato che «dopo le prime settimane i comportamenti vietati non si sono più ripresentati. Per noi questo è un successo, perché abbiamo eliminato il degrado ed è tornata una situazione di ordine e decoro, ma non essendoci più l’urgenza del provvedimento non possiamo prorogare quello strumento».

(Ph. Comune di Vicenza)