Occhiali da sole perfetti: perché anche l’occhio vuole la sua parte

Condividi

Linkedin email

Occhiali da sole: in Italia sono ancora molte le persone che li considerano come meri accessori senza pensare che si tratta invece di uno strumento importante per salvaguardare e proteggere i nostri occhi. Il sole, infatti, può provocare diversi problemi e patologie, dalle più banali alle più serie. L’assorbimento delle radiazioni solari, nel lungo periodo, accelera l’invecchiamento del cristallino e della retina con conseguente indebolimento della vista ed altre problematiche spesso irreversibili. Mentre nel breve periodo, se non provvediamo a proteggere i nostri occhi con degli occhiali da sole adeguati, possono comparire fastidi come bruciori, rossori e intolleranza alla luce, visione offuscata e macchie scure sulla parte bianca del bulbo. Uno dei problemi più comuni, per esempio, è la cheratocongiuntivite attinica, che può comparire quando ci troviamo in luoghi dove c’è un riflesso come sull’acqua o sulla neve. Si tratta di un’infiammazione che coinvolge la congiuntiva e la cornea portando sintomi come lacrimazione, dolore, gonfiore delle palpebre, sensazione di granelli sugli occhi e vista annebbiata.

Per evitare tutto questo è necessario quindi pretendere che gli occhiali da sole che acquistiamo abbiano tutte le garanzie e che siano fatti a regola d’arte rispondendo ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. L’unico modo per essere sicuri di aver fatto un buon investimento è affidarsi ad un ottico come il Centro Ottico Megavision. Ma quali sono queste caratteristiche che assicurano completa protezione ai nostri occhi? L’abbiamo chiesto ai loro esperti.

Controlla che ci sia il marchio CE sulla montatura dei tuoi occhiali da sole: per la legge italiana è obbligatorio e la sigla dev’essere visibile, leggibile e indelebile (non sono regolari gli adesivi)

Dichiarazione di conformità: in questo foglio si troveranno informazioni come il nome e l’indirizzo del fabbricante; la categoria del filtro solare; la classe ottica; le istruzioni per l’uso, la pulizia e la manutenzione e la consulenza sulla scelta della montatura.

Assicurarsi che le lenti degli occhiali da sole vi proteggano dai raggi UV. Questo non significa solamente la riduzione sull’abbagliamento. Un occhiale da sole non a norma, infatti, può ridurre l’abbagliamento ma non fare da filtro ai raggi UV alterando la percezione cromatica, la sensibilità al contrasto e l’acuità visiva, rendendo difficile la distinzione dei colori.

Inoltre in un ottico come il Centro Ottico Megavision non avrai brutte sorprese. I prezzi, infatti, sono sempre ben esposti e visibili e c’è la possibilità di ottimizzare la calzata degli occhiali da sole in modo da renderli perfetti e confortevoli per il tuo visto. Da non sottovalutare, infine, l’aiuto che possono dare gli esperti di Centro Ottico Megavision con i loro consigli sulla montatura, sulla forma e il colore che più ti valorizzano. Perché mai come in questo caso possiamo dire: anche l’occhio vuole la sua parte!

(ph: shutterstock)