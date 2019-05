Olimpiadi 2026, Zaia: «squadra compatta, stupiremo con effetti speciali»

Condividi

«Abbiamo un bel dossier, che coccoliamo e alimentiamo ogni giorno. La squadra è compatta, e non dimentichiamo l’importanza del fatto che almeno l’80% della gente le Olimpiadi le vuole. E’ un dato fondamentale, oltre all’organizzazione, al clima, alla presenza di hub per gli sport invernali tra i migliori al mondo, alla location ideale. Oggi siamo soddisfattissimi per come è andata. Inoltre ho notato che nessuno ha fatto domande, e anche questo è un bel segnale». Lo ha detto il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, intervenuto ieri al Coni a Roma alla conference call tenutasi per presentare la candidatura di Milano-Cortina per i Giochi Olimpici invernali 2026 all’Associazione delle Federazioni invernali internazionali.

«Stiamo facendo una campagna convinta – ha aggiunto il governatore – ma anche molto rispettosa del nostro competitor, non voglio chiamarlo avversario, perché è giusto che ognuno abbia spazio e occasione di presentare al meglio il proprio dossier. Per quanto ci riguarda emerge una compattezza straordinaria che parte dai Comuni, passa per le Regioni, il Coni, il Governo, e arriva al presidente Mattarella, che oggi ho ringraziato ufficialmente nel mio intervento con i rappresentanti delle Federazioni Sportive collegati per il suo endorsement, che ha dato forza alla realtà che c’è un sistema Paese che si presenta. Stupiremo tutti con effetti speciali». (a.mat.)