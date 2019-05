Paragona royal baby a scimpanzè: Bbc licenzia conduttore

Condividi

Danny Baker, conduttore radiofonico della Bbc, è stato licenziato dopo un suo tweet dove paragonava il royal baby ad uno scimpanzè. La foto incriminata vede una coppia che esce dall’ospedale tenendo per mano l’animale accompagnata dalla didascalia di Baker «il royal baby lascia l’ospedale». La Bbc ha motivato il licenziamento spiegando che quanto scritto dal suo conduttore «è contrario ai valori che vogliamo incarnare. Si è trattato di un grave errore di valutazione».

Baker si è scusato ed ha negato lo sfondo razzista del tweet ora rimosso (in molti hanno pensato che il riferimento fosse alle origini afroamericane di Meghan Markle). «Avrei usato la stessa stupida foto per qualsiasi altra nascita reale o per il figlio di Boris Johnson o anche per il mio. E’ un’immagine divertente. Di certo un errore enorme, grottesco». (a.mat.)