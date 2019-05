Uno, Mattel chiarisce una volta per tutte: +4 e +2 non sono cumulabili

Probabilmente la maggior parte di voi finora ha giocato ad Uno in maniera sbagliata. E chissà quanti litigi in famiglia e con gli amici si potevano evitare avendo saputo fin dall’inizio che i +4 e i +2 del famigerato gioco di carte non sono cumulabili.

A chiarirlo la stessa azienda che lo produce, la Mattel, con un tweet che non lascia spazio a dubbi: «non si possono cumulare le carte “pesca 2” e “pesca 4″». Tra gli appassionati del gioco si è scatenato il dibattito e in molti credono che togliere la mosse più cattiva possa togliere gran parte del divertimento. (a.mat.)

If someone puts down a +4 card, you must draw 4 and your turn is skipped. You can’t put down a +2 to make the next person Draw 6. We know you’ve tried it. #UNO pic.twitter.com/wOegca4r0h

— UNO (@realUNOgame) 4 maggio 2019