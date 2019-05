Vicenza, 15enne stuprata all’amica: «mi hai venduta per cocaina»

Condividi

Una vicenda agghiacciante ed intricata che risale all’ottobre scorso e che si sarebbe svolta a Vicenza. Secondo quanto raccontato dalla vittima 15enne, l’amica 31enne l’avrebbe “venduta” a due nordafricani in cambio di cocaina. La ragazzina ha ripercorso quel fine settimana quando è stata ospite a casa della donna: oltre ad essere stata costretta ad assumere droga, sarebbe anche stata stuprata ripetutamente dai due uomini.

Dal racconto, contenuto nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, emerge anche tutta l’amarezza della 15enne per quel tradimento: «eri mia amica e mi hai venduta per una dose». Inoltre dalle intercettazioni dei carabinieri, pubblicate dal Corriere del Veneto, emergono chat Whatsapp tra le due dove la minorenne accusa la donna mentre quest’ultima nega di averla costretta ad assumere droga ed afferma di aver capito che fosse d’accordo sui rapporti sessuali. Oggi il Gip di Vicenza ha interrogato i tre indagati per il presunto stupro. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)