Zuckerberg in Veneto: patron Facebook in visita a Luxottica

Condividi

Linkedin email

Il fondatore e amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg è in visita in Veneto, in particolare alla Luxottica di Agordo, dove ha incontrato il patron Leonardo Del Vecchio. Come riporta Il Gazzettino, all’inizio si pensava che il vip sceso nel Bellunese con l’elicottero fosse l’attaccante della Juve Cristiano Ronaldo. Invece si tratta del creatore del social più famoso del mondo, che probabilmente è venuto a discutere di una collaborazione con il noto marchio di occhiali. (t.d.b.)

(Fonte IlCorrieredelleAlpi)

(ph. Shutterstock)