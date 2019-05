Chef Rubio lancia gioco “sfotti Salvini”: «vinci che te lo levi da’r c…»

Condividi

Linkedin email

Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, cuoco romano famoso per “Camionisti in trattoria“, non è nuovo ad attacchi più o meno diretti al ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Questa volta ha preso di mira il concorso lanciato dallo stesso Salvini che premia i suoi followers più agguerriti dando loro la possibilità di incontrarlo.

Rubio ha lanciato la sfida “sfotti Salvini“, il suo post che sta avendo grande successo e secondo alcuni commenti sarà il gioco dell’estate. «Vai ai suoi incontri pubblici e perculalo – scrive Rubio -. Lui invece di essere a lavoro è in giro a gettare fumo negli occhi? Tu bacialo in bocca! Lui dà addosso ai migranti? Tu ricordagli quanto è ignorante! Lui supporta i neofasci? Tu ricordagli le indagini. Imbarazzalo in luoghi pubblici e comizi. Vinci che te lo levi da’r cazzo!». (t.d.b.)

Gioca e sfotti @matteosalvinimi. Vai ai suoi incontri pubblici e perculalo. Lui invece di essere a lavoro è in giro a gettare fumo negli occhi? Tu bacialo in bocca! Lui dà addosso ai migranti? Tu ricordagli quanto è ignorante! Lui supporta i neofasci? Tu ricordagli le indagini pic.twitter.com/sCAmIeyAQW — Chef Rubio (@rubio_chef) 10 maggio 2019

(ph: Facebook – Chef Rubio)