Chievo, fine di un’era: Pellissier dà l’addio al calcio

Sergio Pellissier lascia il calcio giocato. L’attaccante e capitano del Chievo Verona, che ha da poco compiuto 40 anni, ha annunciato oggi il suo ritiro dopo quasi 19 anni di militanza nei gialloblu, con cui ha segnato 134 reti. «Non è una decisione presa in un giorno – ha spiegato – ci penso da mesi. Il presidente Campedelli ha provato a convincermi – ha aggiunto -, ma credo sia giusto lasciare spazio a gente nuova, quando uno vuole giocare anche a una certa età rischia di creare problemi. Io non voglio essere negativo per questa società, voglio che questa società torni ad essere quello che è stata in tutti questi anni e quindi è giusto lasciare il posto ad altri».

Pellissier ha annunciato che vuole giocare le ultime 3 partite di campionato per concludere la stagione, che non è stata buona causa retrocessione, ma soprattutto vorrebbe giocare l’ultima in casa e festeggiare con i tifosi. Il presidente Campedelli ha poi fatto intuire che per lui il futuro potrebbe continuare ad essere gialloblu con un ruolo in società. (t.d.b.)

(ph. Twitter – Sergio Pellissier)

(ph. Marco Iacobucci – Shutterstock)