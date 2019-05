Sanità: Wind sospende sms-spot su cause malasanità, plauso Fnomceo

Condividi

Linkedin email

Roma, 10 mag. (AdnKronos Salute) – Wind ha preso atto dei rilievi di carattere etico mossi dalla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo) sugli spot che invitavano gli utenti a valutare a costo zero, presso una società di assistenza legale, la possibilità di un risarcimento per presunta malasanità e ha sospeso l’inoltro degli sms. A comunicarlo al presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, è stato il direttore Public Affairs, Internal & External Communication di Wind Tre S.p.A., Massimo Angelini, che ha voluto chiamarlo personalmente.

“Ringraziamo Wind-Tre per la sensibilità dimostrata su una questione della quale il direttore Angelini ha condiviso la crucialità per i diritti di tutti i cittadini e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale”, dichiara Anelli in una nota. “Angelini ha convenuto sul ritenere questo spot non utile al bene comune e ha fatto sì che un messaggio che può essere fuorviante non raggiunga più gli utenti della compagnia”.

“Molto lavoro resta ancora da fare – sottolinea Anelli – Occorre un cambio di passo, una svolta culturale per cui il nostro Servizio Sanitario nazionale sia visto come un patrimonio da salvaguardare e non da intaccare senza motivo, e i professionisti che vi operano quali attori e autori del sistema e non terminali delle insoddisfazioni dovute a carenze organizzative e strutturali. Noi medici abbiamo fatto il primo passo: il 16 maggio, alle 14.30, a Roma si aprirà il grande percorso degli Stati Generali della professione, per un nuovo paradigma del medico e della medicina. Ora sta alla politica fare altrettanto”, conclude.