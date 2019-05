Treviso, lo studio: «città ideale per anziani»

Condividi

Linkedin email

Treviso è la città ideale per gli anziani. Come riporta Valentina Calzavara su La Tribuna di oggi a pagina 2, questa è la sintesi di uno studio effettuato da Trelong a partire dal 2002 su 700 ultrasettantenni residenti nella Marca e condotto da Maurizio Gallucci, coordinatore dei Centri per i disturbi cognitivi e demenze del‘Usl 2 assieme alla Fondazione per la Ricerca geriatrica interdisciplinare.

L’aspettativa di vita supera gli 85 anni per le donne e gli 80 per gli uomini, al di sopra della media nazionale. I fattori che incidono secondo lo studio sono gli stimoli culturali e la qualità dei trasporti e dei servizi sanitari. (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)