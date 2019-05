Veneto, maltempo in arrivo: stato di attenzione per piogge e vento

Condividi

Linkedin email

La Protezione Civile della Regione Veneto ha comunicato in una nota l’intenzione di diramare lo stato di attenzione per criticità idrogeologica e forte vento a seguito delle previsioni Arpav che indicano «precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, anche intenso, soprattutto tra le ore centrali di domani e il pomeriggio di domenica 12 maggio. Il tutto sarà anche accompagnato da fenomeni di vento forte».

Alla luce di questo quadro, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha dichiarato lo Stato di Attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio, ad esclusione del bacino idrografico “Alto Piave”, in provincia di Belluno; e lo Stato di Attenzione per Vento Forte sulle zone montane, pedemontane e costiere. Lo Stato di Attenzione per criticità Idrogeologica è dichiarato dalle ore 12.00 di domani, sabato 11 maggio, alle ore 14.00 di domenica 12 maggio. Lo Stato di Attenzione per Vento forte è dichiarato dalle ore 18.00 di domani, alle ore 14 di lunedì 13 maggio. (t.d.b.)