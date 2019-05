Verona, 1000 Miglia: attese 500 auto al parco Sigurtà

Condividi

È stato presentato ieri mattina, a Palazzo Barbieri a Verona, il passaggio della Mille Miglia sul territorio veronese. Mercoledì 15 maggio infatti le vetture della Freccia Rossa arriveranno al Parco Sigurtà alle ore 16.20, precedute dal Ferrari Tribute to 1000 Miglia e dal Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge. Come riporta un comunicato del Comune, ben 500 vetture entreranno nel parco passando sotto uno scenografico arco celebrativo. Il pubblico ha la possibilità di accedere acquistando i biglietti in vendita nelle sedi Aci, oppure di accedere con il solo ingresso al parco. Il passaggio sarà come di consueto uno dei momenti più interessanti della prima tappa Brescia-Cervia-Milano Marittima che attraverserà anche Desenzano, Sirmione, Mantova, Ferrara, Comacchio, Ravenna.

Il passaggio delle Mille Miglia è organizzato dall’Automobile Club Verona, in collaborazione con il Comune di Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà, A.C. Verona Historic e ACI Storico. Alla presentazione del passaggio della “corsa più bella del mondo” a Verona erano presenti l’assessore allo Sport del Comune di Verona, il sindaco di Valeggio sul Mincio, il direttore dell’Automobile Club Verona Riccardo Cuomo, la rappresentante del Parco Giardino Sigurtà Roberta Gueli, oltre ai rappresentanti degli sponsor, tra cui il direttore di Atv Stefano Zaninelli. «Siamo felici che la Mille Miglia passi nel veronese – ha spiegato l’assessore -, così come siamo orgogliosi di promuovere e valorizzare insieme le bellezze del nostro territorio. Quanto prima, speriamo di poterla ospitare nuovamente in centro a Verona». (t.d.b.)

(Ph. Giulia Balestrieri – Wikipedia)