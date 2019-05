“Vinci Salvini”: se questo è un ministro degli Interni…

Condividi

Linkedin email

Il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini ha lanciato (o sarebbe meglio dire che l’ha lanciata il su spin doctor Luca Morisi) un’iniziativa promozionale che sta facendo discutere il popolo dei social per le affinità che essa presenta con le réclame televisive. Si tratta del concorso “vinci Salvini“, che dà la possibilità ai suoi fan di accumulare punti mettendo like su Facebook, Twitter e Instagram e vincere la pubblicazione della loro foto sui social del “Capitano”, una telefonata con il leader del Carroccio e per i più fortunati un incontro di persona.

Su Twitter è nato subito l’hashtag “gratta e vinci 49 milioni“, che fa riferimento alla vicenda dei rimborsi elettorali. Più diretta e meno fine è stata l’esponente del Partito Democratico campano Anna Rita Leonardi:

Chi???

Chi mai può avere una vita talmente di merda da voler vincere un incontro o una telefonata con Matteo Salvini?#GRATTA_e_VINCI_49milioni — Anna Rita Leonardi (@AnnaLeonardi1) 9 maggio 2019

Il ministro è sempre più social e affronta le ultime tre settimane di campagna elettorale per le elezioni europee cercando di coinvolgere più persone possibile. Che sia per complimentarsi o per criticarlo, gli utenti social potranno in ogni caso “vedersela” direttamente con lui. Un ulteriore esempio, tarato sui tempi moderni, della politica “che ci mette la faccia”. (t.d.b.)

(ph: Facebook – Matteo Salvini)