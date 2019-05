Forti dolori all’orecchio: in ospedale la strana scoperta dei medici

Condividi

Linkedin email

In Cina un uomo è andato in pronto soccorso stanco del forte dolore che sentiva all’orecchio, come un tamburo che martellava incessantemente. L’otorinolaringoiatria che l’ha visitato ha scoperto subito la causa del suo male, rimanendo comunque esterrefatto perché ha detto che una cosa del genere non l’aveva mai vista.

Un ragno di piccole dimensioni si era infilato nel timpano dell’uomo, ma invece di provare a scappare si stava tessendo la ragnatela, cioè in pratica stava costruendo casa e magari voleva anche metter su famiglia. Usando un getto d’acqua i medici sono riusciti a disfarsi dell’aracnide. Mosche, coccinelle, formiche e altri insetti purtroppo a volte si infilano negli orifizi umani, ma che possano usarli come tana è raro. (t.d.b.)

(Fonte: DailyMail)