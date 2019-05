Germania, inaugurato museo su Terence Hill

Condividi

Linkedin email

È stato inaugurato oggi in Germania un museo dedicato interamente all’attore italiano Mario Girotti, meglio conosciuto come Terence Hill. Al primo giorno d’apertura c’erano già 600 visitatori. L’attore che ha da poco compiuto 80 anni non era presente perché Sta girando la 12esima stagione di “Don Matteo”. La città scelta per costruire il museo è Lommatzsch, che ha dato i natali ai nonni materni dell’attore, doppiato in Germania da Thomas Danneberg, che era presente.

Nei giorni scorsi su Facebook Terence Hill aveva detto di essere molto felice della scelta di dedicargli un museo. La struttura consiste di oltre 2000 metri quadrati di spazio all’aperto e 50 metri quadrati di spazio interno,dove è possibile vedere i manifesti dei film, le foto e il cappello che indossava nel film del 1994 “Botte di

Natale“, interpretato assieme all’inseparabile e compianto Bud Spencer. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Markus Wissman – Shutterstock)