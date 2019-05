M5S contro De Girolamo: «stop politici trombati in Rai»

Condividi

Il leader del Movimento 5 Stelle, vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio e il sottosegretario M5S Stefano Buffagni commentano aspramente sulle rispettive pagine Facebook l’indiscrezione che vorrebbe Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e Nuovo centro destra, conduttrice di Linea Verde nella prossima stagione estiva. «Che c’entra una ex parlamentare con la televisione pubblica? Ma vi sembra normale? Mi auguro sia una balla – scrive Di Maio – anche se finora non è arrivata alcuna smentita dall’azienda e questo mi preoccupa. In Rai per decenni abbiamo avuto partiti che hanno piazzato chiunque, favorendo amici e amici degli amici. Il merito è sempre stata una variabile aleatoria. Non contava il curriculum, la preparazione, la professionalità, ma gli agganci – aggiunge -. Adesso basta. Bisogna mettere un punto a questa storia ed è quello che abbiamo voluto fare una volta al governo. Però, evidentemente, qualcosa si è inceppato e non per quanto riguarda il Movimento. La Rai è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un’ex deputata amica di Berlusconi, Alfano e non solo».

«Nella Rai del cambiamento come si può immaginare di far condurre un qualsiasi programma a questa ex deputata Berlusconiana, poi Alfaniana (nonché moglie dell’attuale deputato PD, Francesco Boccia!)???. – gli fa eco Buffagni -Ho poco tempo per guardare la tv, ma sono straconvinto che nella televisione pubblica si debba premiare la meritocrazia, la competenza ed il talento!!! Si investa su quello… L’azienda è libera nella sua indipendenza auspicata di decidere. Noi possiamo, mi auguro – conclude Buffagni – criticare chi fa questa programmazione perché poi i danni economici li paghiamo tutti». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)