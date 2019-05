Condividi

Nei giorni scorsi le domande per il reddito di cittadinanza hanno superato la quota prevista dal governo di 1 milione. Come riporta IlSole24Ore però ci sono state anche 100 mila richieste di rinuncia. Le motivazioni principali sono le cifre troppo basse rispetto alle aspettative, nei casi cioè in cui si rimane sotto i 200 euro, ma anche il timore di incorrere in sanzioni a seguito dei controlli. (t.d.b.)

(ph: Imagoeconomica)