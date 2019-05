«Rom lavorino come tutti»: scatta applauso, Formigli critica il pubblico

Condividi

Linkedin email

Ancora un battibecco su La7 tra il conduttore di Piazza Pulita Corrado Formigli e il suo stesso pubblico. Il pomo della discordia è di nuovo la questione dei rom, soprattutto nelle periferie di Roma, questa volta a Casal Bruciato. In studio ci sono Dijiana Pavlovic, attivista italiana di origine serba che si occupa di diritti di rom e sinti e il giornalista de “La Verità” Francesco Borgonovo che ha detto: «se i rom sono cittadini come tutti dovrebbero lavorare, pagare l’affitto e mandare i figli a scuola».

A quel punto è scattato l’applauso del pubblico, ma Formigli, come nell’ultimo episodio, si è dissociato e ha criticato l’atteggiamento dello studio. «Io lo sento il clima dentro questo studio ogni volta che parliamo dei rom: succedono cose diverse ed evidentemente c’è una sensibilità diversa su questo tema – ha detto -. Io penso che ogni caso sia un caso a sé e che ogni persona debba essere valutata per quello che è, per quello che ha fatto, per la sua storia personale e per la sua e fedina penale. Ogni persona deve essere valutata per la propria storia, non per una supposta colpa collettiva. Le colpe collettive in passato hanno prodotto mostruosità». (t.d.b.)

‘Ogni persona deve essere valutata per la propria storia, non per una supposta colpa collettiva. Le colpe collettive in passato hanno prodotto mostruosità’#CasalBruciato #piazzapulita pic.twitter.com/Snq5kp8wBr — Corrado Formigli (@corradoformigli) 9 maggio 2019

(ph. Imagoeconomica)