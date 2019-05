Vicenza, Loggia Valmarana e non solo: restyling al giardino Salvi

Condividi

Linkedin email

Il Comune di Vicenza annuncia in una nota di aver concluso il restauro della Loggia Valmarana e che tornerà attiva anche la fontana dei cavalli alati. Si tratta quindi di un vero e proprio restyling al giardino Salvi. «Lo scorso 15 marzo – spiega la nota del Comune – si sono conclusi i lavori di restauro eseguiti dalla ditta Lares-Restauri S.r.l. di Venezia, iniziati nell’aprile dello scorso anno, suddivisi in due stralci funzionali per l’importo complessivo di 400 mila euro Iva compresa. Il progetto generale ha ottenuto inizialmente l’autorizzazione della Soprintendenza belle arti e paesaggio di Verona che ha effettuato ripetuti sopralluoghi anche nel corso dei lavori per valutare di volta in volta lo stato della situazione e consentire di procedere nel modo adeguato.

È stato eseguito il restauro conservativo dei manufatti lapidei esterni, delle facciate interne e della loggia: cornici, finestre, cornicioni dei timpani di copertura, elementi del colonnato e della balaustra. Durante i lavori, per contenere il più possibile l’imbibizione delle murature a partire dai dadi di fondazione, e consentire il restauro degli intonaci, è stato necessario limitare il livello delle acque della Seriola sia con dighe che con la chiusura dell’immissione dell’acqua. La Loggia Valmarana risale al 1590 e fu probabilmente realizzata da un allievo di Andrea Palladio su committenza di Leonardo Valmarana per fungere da punto d’incontro tra intellettuali e accademici. E’ composta da cinque intercolumni tuscanico dorici poggianti su un basamento a volte che sostengono un timpano sul cui architrave è inciso il nome del committente. L’acqua è inoltre tornata a zampillare nella storica fontana dei cavalli alati del Giardino Salvi. Lo hanno annunciato oggi il sindaco Francesco Rucco e l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero. Quest’ultimo ha ribadito l’intenzione di rimettere in funzione le fontane esistenti in città. (t.d.b.)