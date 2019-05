L’oroscopo della settimana (13-19 maggio): Gemelli, conquiste inattese

Condividi

♈ – ARIETE

SETTIMANA ATTIVISSIMA

La vivacità del periodo è testimoniata dal rapporto di complicità che lega Venere al bel Marte in Gemelli martedì 14, giusto prima che entrambi cambino casacca e si dirigano verso il Segno successivo: Venere nel Toro e Marte nel Cancro. Saranno poi i ritmi incalzanti del favore di Giove, specifico per la Terza Decade del Segno, quella più stuzzicata dalle amiche stelle, a determinare una settimana davvero unica e indimenticabile!

♉ – TORO

SAI QUELLO CHE VUOI

Continua il succedersi di ingressi importanti nei Gradi che ti competono: ora sarà la volta di Venere che va a completare il poker insieme a Mercurio, Urano e Sole. E continua altresì la serie di giornate piene di avvenimenti, di gioie, di soddisfazioni e di incontri più che leggiadri e positivi! Con 4 pianeti all’interno del Segno è facile dare a te la palma dei più lanciati della gamma Zodiacale: quelli che sanno ciò che vogliono.

♊ – GEMELLI

LE STELLE TI APPOGGIANO

Questi sono gli ultimi giorni arricchiti dalla gamma battagliera e prepotente rappresentata dalla presenza di Marte nel Segno. Il 16 entrerà nel Cancro, ma fino ad allora, forte anche della complicità con Venere, potrebbe realizzare improvvise conquiste e interessare personaggi che hanno tutte le caratteristiche giuste per piacerti. Osa, fatti notare, cerca di raggiungere l’attenzione di chi ti piace: le stelle di certo ti appoggiano!

♋ – CANCRO

AUMENTA IL FASCINO PERSONALE

Marte entrerà nel tuo Segno, portando un pizzico di pepe nella quotidianità. Comporterà di certo atteggiamenti più decisi contro personaggi che pensano di fare il bello e il cattivo tempo nei tuoi paraggi, aumentando di parecchio il livello di capacità di difesa con il quale saprai mettere al sicuro le tue posizioni. E, secondo i taciti suggerimenti di una Venere che continua a darti suggerimenti giusti, ad accrescere il tuo fascino personale.

♌ – LEONE

AMBIZIONI CARRIERISTICHE

Un più accentuato carrierismo e una ambizione più lucida e agguerrita ti fanno avanzare nei ruoli del lavoro. Giove nel Segno amico del Sagittario, non più frenato da Marte, aumenta il tuo desiderio di una posizione sociale più in vista e anche la consapevolezza di aver tutte le doti giuste per occupare poltrone appetibili e ben remunerate. Sai perfettamente che dovrai impegnarti al “mille per cento”, ma sei disposto a farlo!

♍ – VERGINE

SENSIBILITÀ E INTUIZIONE

La Luna inizia il suo percorso settimanale proprio dal tuo Segno, comportando sensibilità e intuizione molto intense. La chiave per vivere bene il periodo che ti aspetta è usare una maggiore disponibilità e una dose di dolcezza più accentuata del solito. Nei rapporti con gli altri, la tua attuale intuizione saprà farti capire come comportarti d’istinto: comprendere cosa eventualmente turba chi ami, vuol dire aiutare meglio la sua emotività.

♎ – BILANCIA

SI RICOMINCIA DA CAPO?

Si cambiano ora parecchi interessanti equilibri: Venere non si oppone più ma, anzi, ora veleggia nel Segno che domina insieme al tuo: il Toro. Di contro, però, Marte non ti appoggia con la appassionata veemenza che aveva nel periodo precedente, poiché adesso si dirigerà nel Cancro. In tanti campi forse occorrerà ricominciare da capo, o come si dice: zero a zero e palla al centro. Scorrerà in maniera assai migliore l’intesa a due.

♏ – SCORPIONE

LUMINOSA FAMA E POPOLARITÀ

In questa settimana, ed esattamente sabato 18, avverrà nel Segno (nel 27esimo Grado) la Luna Piena. Fase lunare che è sintomo di una grande attenzione da parte delle stelle. La popolarità di cui già godi e la visibilità del tuo modo di agire sono allo zenit, anche perché la luminosissima Luna Piena sarà ben sostenuta da Nettuno nei Pesci. Se c’è un momento per pubblicizzare le tue idee e i tuoi progetti, eccoti servito dagli astri!

♐ – SAGITTARIO

RASSERENANTI RISOLUZIONI

Vinta la battaglia a man basse, ottenuta la vittoria piena che ti auguravi, si può tirare un rigo sulla questione e voltare pagina, visto che una situazione delicata è definitivamente risolta. Potrai quindi procedere senza lasciare lacune nelle situazioni che ti piacerà superare e abbandonare finalmente a se stesse. Interessanti le novità in campo lavorativo, nel quale conoscerai una persona speciale…

♑ – CAPRICORNO

OCCORRE FARE AMMENDA

Secondo le amiche stelle che non mentono (quasi) mai, ci sono confronti in vista, dato che Marte dalla sua posizione nel Cancro stuzzicherà in maniera birichina la tua competitività. Forse hai valutato un po’ troppo superficialmente certe circostanze, non tenendole nel debito conto. In certi casi, in determinati episodi e frangenti sarebbe ora importante fare ammenda e ammettere di non essere stati nel giusto.

♒ – ACQUARIO

ALLEANZE NEL CLAN

Fiorente e sana la situazione domestica, ora che a presiederne tanto le numerose funzioni quanto la fondamentale l’intesa ci si sono messi d’impegno Venere, Urano, Mercurio e il Sole. Nella vita familiare ci sono novità e sviluppi impensabili fino a poco tempo fa, per una vitale serenità di fondo che colora di benessere l’intera esistenza. Il patto di reciproca alleanza si stringerà con accogliente tenacia e con limpida e dolce letizia.

♓ – PESCI

SEX APPEAL VISTOSO E PRONUNCIATO

Qualche azione del passato, brillante e deliziosamente concreta, ti porta delle gratificazioni inattese ma assolutamente positive. Il plauso e il sostegno che avverti aumenta anche la tua capacità comunicativa e risentire persone che non vedevi da tempo sarà un’altra intrigante gioia e una promessa che le stelle manterranno. Marte super positivo dal Cancro promette pure una capacità di fascinazione e un richiamo erotico assai pronunciato.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)