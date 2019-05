New York Times boccia lo spritz Aperol: «pessimo drink»

Condividi

Dopo gli inglesi contro il prosecco arrivano gli americani contro lo spritz. Pare proprio che non ci sia mai pace per la cultura veneta del bere. Una giornalista statunitense in un articolo del New York Times afferma infatti che lo spritz «non è un buon drink, va bene come dissetante dopo una partita di calcetto, ma non come cocktail da bere in un locale. Viene servito in bicchieri giganti ed è molto zuccherato, poi il ghiaccio si scioglie fino a farlo diventare una versione annacquata».

Insomma lo spritz viene bocciato dal New York Times, che attribuendo il suo successo esclusivamente all’aspetto estetico nelle foto su Instagram, sottolinea anche come la colpa sia spesso dei baristi che usano prosecco di scarsa qualità. Va anche sottolineato che l’articolo prende in mira un particolare tipo di spritz, il più commerciale, cioè quello all’Aperol. Esistono anche altre versioni dello spritz che lo rendono più simile a un cocktail come quella con il Campari o con il Cynar. Del resto stiamo parlando di una bevanda che in Veneto è considerata un aperitivo, non un cocktail. (t.d.b.)

(ph: Shutterstock)