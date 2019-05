Stangerup e la dittatura del politicamente corretto: una distopia attuale

Condividi

Pensate al #metoo, al politicamente corretto. L’orrore, la follia, le storture sono sotto gli occhi di tutti. Basterebbe raccontare realisticamente il nostro tempo e si otterrebbe la migliore anti-utopia possibile. I grandi autori di distopie del passato non sono in tal senso granché attuali, perché vivevano in un mondo completamente diverso dal nostro. La propaganda, sia chiaro, c’era anche allora. La differenza fondamentale è che fascismo, nazismo e comunismo facevano largo uso della coercizione. Insomma, erano palesemente violenti. Gulag, confino, uccisioni, campi di sterminio. Oggi il Potere utilizza metodi molto più soft per convincere la popolazione, dalle serie di Netflix alle pubblicità. Un televisore a cinquanta pollici full hd vale in tal senso più di cento frustate, manganellate, o cucchiai di olio di ricino. Inoltre, non desta sospetti, anzi allieta le serate, fa compagnia.

Ecco perché, oggi come oggi, uno degli autori più pregnanti del genere risulta essere Henrik Stangerup (1937 – 1998), danese, con il suo libro del ’78, “L’uomo che voleva essere colpevole”. Il testo è stato pubblicato per la prima volta in Italia solo nel 1990 da Iperborea Edizioni e riproposto proprio quest’anno dalla stessa. Incredibilmente la sua attualità, ancora dopo quarant’anni, non è minimamente intaccata ma solo tristemente confermata. Dal suo avamposto situato nel cuore del cosiddetto socialismo scandinavo, Stangerup aveva ben capito l’errore orwelliano e di tutti i grandi maestri della distopia. La dittatura futura non avrebbe avuto quei tratti cupi e palesemente brutali del passato. Naturalmente, il grandissimo autore di 1984 non poteva immaginare così a lungo termine e prevedere che il suo Grande Fratello avrebbe assunto connotati meno grotteschi e parossistici di quelli che si era figurato lui sulla falsariga del regime staliniano che tanto lo angosciava.

Il danese aveva come vantaggio il fatto di scrivere diversi decenni dopo, quando era molto più facile comprendere come sarebbero andate a finire le cose, ovvero nel modo in cui possiamo ben vedere ogni giorno. “L’uomo che voleva essere colpevole” è la storia di Torben, un ex sessantottino scrittore che, dopo le grandi speranze nutrite in gioventù, si ritrova a vivere in una Danimarca che, apparentemente, ha appianato tutti i contrasti, garantito tutti i diritti, dato ai suoi cittadini quello per cui avevano lottato. In verità, il socialismo scandinavo nel paese si è risolto in un incubo in cui è bandita ogni forma di individualismo e quindi di libertà per il singolo. Tutti hanno da mangiare, pur essendo costretti a vivere in supercondomini asfittici e a ritrovarsi in mense comuni, per non perdere mai lo spirito di gruppo. La vita si svolge sotto il controllo degli Assistenti, specie di figuri molto simili ai nostri assistenti sociali, che, seppur senza quasi mai arrivare a comportamenti intimidatori, si preoccupano affinché non vi siano mai eccessi d’ira nelle discussioni e intervengono lì dove qualcuno manifesta una visibile inquietudine. Se non vi sono problemi insormontabili, si limitano a somministrare pillole – noi oggi diremmo psicofarmaci – e a invitare anche i più recalcitranti alla compagnia e all’intrattenere relazioni durante feste condominiali apposite. In questo mondo dove è disincentivata ogni forma di chiusura verso l’altro e ogni aperta ostilità, il Governo decide chi possa aver figli, fornendo un certificato – basta essere vagamente insofferenti per non ottenerlo. L’editoria subisce una forma di blando controllo.

Non esattamente una censura, ma solo le case editrici che pubblicano romanzi sociali edificanti ricevono finanziamenti statali e i libri per l’infanzia vengono epurati di «ogni minimo accenno alla violenza, al mito dell’eroe solitario e a quel genere di avventure che rendono affascinanti esotici paesi lontani a scapito della realtà presente e quotidiana». Lo stesso protagonista lavora, dopo che la sua vena creativa si è definitivamente esaurita, in un istituto preposto a tramutare le parole e le espressioni più negative in positive, onde arrivare a velare perennemente la verità e non indurre sentimenti ostili nelle folle. Non c’è scampo, insomma, bisogna sentirsi felici entro quel sistema che, se non lascia mai solo l’individuo, lo fa al prezzo di imbrigliarne ogni spinta e aspirazione personale. Torben, però, è naturalmente refrattario a questa ottusa felicità impostagli, mentre la moglie Edith ha pian piano imparato a farsi andare bene tale visione. Sarà proprio questo a spingere il marito ubriaco, incapace di sopportare la sua acquiescenza, a ucciderla.

Come spesso capita nei paesi in cui il politicamente corretto è imperante, però, i fatti vanno presentati sotto un’angolazione accondiscendente, per non destare rabbia e rancore verso il Governo. L’omicidio perpetrato dal protagonista, pertanto, viene dapprima derubricato come «dettato dalle circostanze» e successivamente addirittura negato. Nella progressista Danimarca, in sostanza, è proibito considerare chicchessia colpevole e reintegrare anche i soggetti socialmente più pericolosi è un imperativo inderogabile. Solo il figlio gli viene sottratto, per evidente incapacità nella gestione della propria emotività, ma senza che il motivo gli venga esplicitato.

Le riflessioni che si potrebbero fare su questo romanzo sono praticamente infinite e in tal senso risulta illuminante la postfazione di Anthony Burgess (l’autore di Arancia Meccanica) posta in calce al testo. Dal rapporto società-natura, a quello tra media e potere, passando per il controllo del linguaggio e soprattutto la faccenda della libertà umana palesemente negata per giustificare l’invasività antiliberale dello Stato nella vita dei singoli. Per sviscerarle ci vorrebbe un saggio più lungo del libro stesso. Ma, mentre correte in libreria ad acquistare il romanzo, se non vi trovate anche voi all’ultimo stadio dell’acquiescenza, prima di amare totalmente il Grande Fratello, sicuramente vi verrà il dubbio che la trama appena letta sia spaventosamente simile al mondo intorno a voi.