Bisato (Pd): «Salvini metta al bando Forza Nuova e CasaPound»

«L’attacco vile di Forza Nuova a Papa Bergoglio per i suoi gesti di solidarietà, di vicinanza ai più poveri ed emarginati è l’ultimo episodio di un’escalation a cui assistiamo da anni. Gli autori cercano un palco pubblico su cui esibirsi, non vogliono confronti né discussioni». Alessandro Bisato, segretario veneto del Partito Democratico, sceglie parole di critica per commentare la contestazione andata in scena ieri in viale della Conciliazione.

«Crediamo sia venuto il tempo di mettere al bando le formazioni politiche e i gruppi come Forza Nuova e Casapound. Sono illegali in quanto fasciste, fanno attività illegali, creano allarme e, molto spesso, dei loro esponenti sono autori di reati di vario genere da quelli comuni a quelli con sfondo razziale. Invece di strizzare loro l’occhio il ministro dell’Interno metta fuorilegge tali organizzazioni. L’unico muro che serve è quello per confinare gli intolleranti e difendere la democrazia». (a.mat.)

(ph: Facebook Alessandro Bisato)