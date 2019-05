Brembate, vigili del fuoco rimuovono striscione contro Salvini [VIDEO]

Condividi

Linkedin email

“Non sei il benvenuto“. Si leggeva questo nello striscione appeso in un appartamento di un privato cittadino a Brembate nel giorno in cui Matteo Salvini era in visita in città. Lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco con tanto di scala allungabile.

Elena Carnevali, dell’ufficio di presidenza del gruppo Pd alla Camera, ha commentato: «l’episodio di questa mattina è grave e va immediatamente fatta chiarezza. Non si spiegano le ragioni di questa repressione del dissenso, visto che la nostra Costituzione garantisce la libertà di pensiero ed espressione nel nostro Paese. Lo striscione, esposto fuori da una casa privata, è stato rimosso dai vigili del fuoco benché non fosse offensivo né minaccioso. Questo è solo l’ultimo di una serie di casi in cui le forme di protesta pacifiche e democratiche a Salvini vengono impedite». (a.mat.)