«Chi ci crede è fesso»: tutte le perle del convegno dei terrapiattisti

Si è tenuto ieri a Palermo il convegno dei terrapiattisti che aveva come obbiettivo quello di dimostrare che la terra non è tonda e che tutte le teorie scientifiche degli ultimi secoli sono solo una «gigantesca mistificazione». Albino Galuppini, uno degli organizzatori, ha attaccato anche la prima immagine del buco nero dichiarando: «siete talmente fessi da crederci. E’ un falso, sembra una mentina: un buco con la menta intorno. Si tratta solo di un’immagine artefatta, vi hanno preso in giro per tutta la vita. Così come la forza di gravità e i viaggi dello spazio».

Galuppini ha risposto così agli scettici presenti in sala: «osservando l’orizzonte si intuisce chiaramente che la terra è piatta. Infatti a breve elimineranno i finestrini dagli aerei. Viviamo dentro una di gabbia di controllo senza sbarre che ci controlla. Chiedete agli autori di Matrix, un film profetico e predittivo. Dietro le quinte ci sono i poteri occulti come Soros e gli Stati Uniti d’America che controllano tutto».

Durante il convegno si è parlato anche delle Torri Gemelle di New York abbattute durante gli attentati dell’11 settembre 2001. «In realtà erano scatole vuote. Secondo alcune teorie, moltissimi piani pare non fossero occupati. Ospitavano delle antenne per simulare le trasmissioni satellitari. Qualcuno sostiene che costava troppo l’affitto – prosegue – ma l’intenzione era di tenerli vuoti per accogliere le antenne. I satelliti infatti non esistono così come i pianeti ma sono solo delle luminarie come spiega la Bibbia».

E ancora. Il sole? «Una lampadina che gira sopra la terra come una spirale». Gli altri pianeti? «Ologrammi, lampi di luce». La forza di gravità? «Non esiste». Gli astronauti? «Attori al servizio della Nasa, che è come dire Satana». L’eclisse di luna? «Troppo difficile, non l’abbiamo ancora capita». Einstein e Darwin? «Massoni».

Infine Galuppini ha parlato anche del «dimenticato impero dei giganti. Le loro radici sono antichissime. Si pensa siano nati dall’ibridazione fra gli angeli decaduti e donne terrestri. E’ esistito un regno di Tartaria nell’attuale Russia e i giganti sarebbero esistiti non molto tempo fa. Gli scheletri sono stati trovati ma poi fatti sparire perchè dopo l’affermazione del darwinismo qualsiasi cosa in contrasto con quella teoria è stata affossata. E un esempio di costruzione fatti dai giganti per i giganti sono il Colosseo e le piramidi». Per Galuppini il segreto è stato tenuto nascosto fino a oggi perchè «c’è un problema di ordine esoterico, per negare la veridicità della Bibbia e l’esistenza di Dio. Che si ricollega alla terra piatta perchè la base di tutto è la negazione della forma della terra». (a.mat.)

Fonte: Wired

(ph: shutterstock)