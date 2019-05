Facebook chiude 23 pagine di fake news: oltre metà pro Lega e M5S

Condividi

Facebook ha chiuso 23 pagine italiane con oltre 2,46 milioni di follower che “condividevano informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti, a ridosso delle elezioni europee: tra queste, oltre la metà erano a sostegno di Lega o Movimento Cinque Stelle“. Lo sottolinea Avaaz, organizzazione non governativa americana che ha segnalato le pagine in questione a Facebook, co-fondata da Res Publica e dal gruppo progressista MoveOn.org, vicino al partito democratico americano.

Le pagine chiuse “avevano in totale più follower delle pagine ufficiali di Lega (506mila follower) e Movimento 5 Stelle (1,4 milioni follower) messe insieme”. Quelle più attive erano “Vogliamo il Movimento 5 stelle al governo” e “Lega Salvini Premier Santa Teresa di Riva“, che anche recentemente aveva condiviso un video che mostrava migranti intenti a distruggere una macchina dei carabinieri. Scena tratta in realtà da un film e che da anni circola in rete per creare allarmismo tra gli utenti.

Fonte: Il Giornale

(Ph. Shutterstock)