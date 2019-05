Moto leggere in autostrada e strade scolastiche: il nuovo codice della strada

Condividi

Il testo definitivo del nuovo codice della strada è pronto. Sarà presentato domani in Commissione Trasporti alla Camera e ci sarà tempo fino al 3 giugno per presentare gli emendamenti. Tra le principali novità, la possibilità per le moto sotto i 150 cc di viaggiare in autostrada solo se il guidatore è maggiorenne. Inoltre prevista l’introduzione della “strada scolastica” ovvero misure di moderazione del traffico in prossimità delle scuole come aree pedonali, istituzione di una Ztl e moderazione della velocità a 30 km/h.

Tra le altre novità, la striscia di arresto avanzata per i ciclisti alle intersezioni semaforiche e la classificazione di pedoni e ciclisti come “utenza vulnerabile” e non più “utenza debole”. Nella categoria rientreranno anche i motociclisti. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)