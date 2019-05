Rai, stop a Fazio: cancellate 3 puntate di “Che fuori tempo che fa”

Condividi

Chiusura anticipata per “Che fuori tempo che fa“, programma di Rai1 condotto da Fabio Fazio. Lo ha rivelato lo stesso conduttore ad inizio trasmissione: «solo un avviso al nostro pubblico, per tutti coloro che ci seguono al lunedì, vorrei ricordarvi che domani sarà la nostra ultima puntata. Ci è stato comunicato che le ultime tre previste non andranno in onda e quindi per tutti gli appassionati di Maurizio Crozza, del Mago Forest, di Raul Cremona di tutti noi e di Max Pezzali vi aspetto domani sera e grazie per essere stati con noi quest’anno: più del 13% e un milione e mezzo di telespettatori di media, grazie molte».

Sul web e nel mondo politico si è scatenata la polemica. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, su Facebook commenta: «su Fazio chiamatela come volete. Io la chiamo censura contro la libertà di espressione». Matteo Salvini, che da tempo attacca il conduttore Rai ed ha rifiutato di essere suo ospite, ha detto: «io Fazio lo vorrei in onda a Natale e Capodanno. Non entro nel merito delle scelte degli altri, perché più fa campagna elettorale per la sinistra più gli italiani aprono gli occhi e votano Lega. Più mi attacca Fazio, con il rolex al polso, più gli italiani capiscono». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)